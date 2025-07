Si rifiuta di pagare il conto e aizza il cane contro il titolare di un market: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 31 anni che, per due volte nell’arco di un’ora, si è introdotto in un market del centro cittadino per compiere una rapina armato di coltello e servendosi di un cane.

L’uomo, con precedenti di polizia, si è presentato di pomeriggio all’interno dell’attività commerciale apparentemente per fare la spesa, ma, al momento di pagare il conto, si è rifiutato e ha aizzato il proprio cane contro il figlio del titolare dell’attività commerciale. La vittima della rapina ha tentato di reagire, ma è stata morsa dal cane alla gamba, al punto da cadere a terra con una vistosa ferita.

Nel frattempo, un parente del giovane ferito, dipendente in un altro negozio della zona, avendo sentito le urla provenire dal market, è intervenuto per prestare soccorso, trovando il rapinatore ancora presente nell’attività commerciale. Dopo aver aiutato il ferito, l’uomo ha cercato di convincere il rapinatore a pagare quando dovuto e ad andare via. Per tutta risposta, il 31enne ha nuovamente aizzato il cane anche contro di lui, per poi fuggire via.

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale”, intervenuti a seguito di segnalazione pervenuta al Numero Unico per le Emergenze 112 da parte del padre del giovane ferito, titolare dell’attività, hanno raccolto tutti gli elementi utili per avviare le indagini in modo da risalire all’identità del malvivente e hanno controllato tutte le vie limitrofe al fine di identificare l’autore della rapina.

A distanza di un’ora dai fatti, il rapinatore si è ripresentato nel market, questa volta chiedendo dei soldi, 150 euro, che, a suo dire, avrebbe perso all’interno del locale. Nello stesso tempo, si è recato nel reparto delle bevande, prendendo alcune bibite che ha cercato di portare via utilizzando sempre lo stesso stratagemma. Infatti, non appena gli è stato chiesto di pagare, il rapinatore ha prima tirato fuori un coltello, minacciando i presenti, e poi ha aizzato, ancora una volta, contro il proprio cane che, in questa circostanza, ha aggredito il titolare.

I poliziotti, ancora in zona per le ricerche, hanno notato il 31enne in fuga, con il cane al seguito, e l’hanno inseguito e bloccato con l’ausilio di una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. L’uomo era ancora in possesso del coltello che aveva poco prima usato per minacciare il proprietario dell’attività commerciale.

Il cane è stato affidato ad un veterinario incaricato dal Comune di Catania, mentre l’uomo è stato arrestato per rapina aggravata, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Dalle verifiche compiute nell’immediatezza, è emerso che il 31enne era già sottoposto ad avviso orale del Questore, notificato nel novembre 2024, per fatti delittuosi pregressi legati a furti, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti.

Informato dei fatti il PM di turno, l’uomo è stato condotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip.

Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.