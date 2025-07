Abusi sessuali su minore, condanna (ridotta) per don Rugolo: esclusa responsabilità diocesi

Condanna confermata, ma pena ridotta a 3 anni per Giuseppe Rugolo, il sacerdote di Enna accusato di abusi sessuali su minore. La Prima sezione penale della Corte d’appello di Caltanissetta ha riconosciuto le attenuanti in particolare per quanto era contestato al sacerdote in merito ad altre due giovani vittime che erano state individuate nel corso del processo di primo grado, svoltosi dinnanzi al tribunale di Enna, e che si era concluso con la condanna a 4 anni e 6 mesi.

Il processo era scaturito dalla denuncia di Antonio Messina, minorenne all’epoca dei fatti, che aveva presentato un esposto su abusi subiti a opera del sacerdote che a Enna seguiva un folto gruppo di adolescenti nell’ambito di attivita’ parrocchiali da lui svolte. L’impianto accusatorio per i fatti commessi nei confronti del giovane che ha denunciato e’ stato confermato, ma sono stati ritenuti di lieve entita’ i fatti che emersi in relazione ad altri due adolescenti. La corte, presidente Roberta Serio, giudici Fabio Pilato e Andrea Gullotta, ha pronunciato la sentenza dopo oltre due ore di camera di consiglio.

In aula anche le parti civili con Antonio Messina, il giovane che oggi e’ un archeologo e che denuncio’ Rugolo, i genitori di Messina, rispettivamente assistiti dagli avvocati Eleanna Parasiliti Molica e Giovanni Di Giovanni. Presenti anche le associazioni Contro tutte le violenze e Rete l’Abuso con gli avvocati Irina Mendolia e Mario Caligiuri sostituito da Giuseppe Messina del foro di Gela. La Procura generale aveva chiesto la conferma della condanna a 4 anni e 6 mesi e il sostituto procuratore Gaetano Bono ha dichiarato di attendere le motivazioni e valutare se ricorrere in cassazione per alcuni aspetti.

“Da una condanna in primo grado a 4 anni e 6 mesi, oggi siamo arrivati a una sentenza di condanna a 3 anni”. Questo il commento dell’avvocato Dennis Lovison, difensore del sacerdote Giuseppe Rugolo, al termine del processo di secondo grado che si è celebrato oggi dinanzi alla Corte d’appello di Caltanissetta. Il sacerdote è accusato di violenza sessuale su minore, per fatti avvenuti a Enna. “Adesso vedremo le motivazioni – ha proseguito l’avvocato Lovison al termine della lettura della sentenza – Ovviamente noi valuteremo quelle che saranno le motivazioni e su questo lavoreremo ulteriormente per migliorare il risultato che abbiamo ottenuto oggi”.