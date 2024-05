Il commissario capo Mario Giannotta nuovo comandante polizia stradale di Enna

Da giorno 8 aprile 2024, il Commissario Capo della Polizia di Stato Dott. Mario Giannotta è il nuovo Comandante della Sezione Polizia Stradale di Enna.

Il Dott. Mario Giannotta, nato a Milano il 24.07.1966, laureato in Studi Internazionali e Relazioni Euromediterranee all’Università Kore di Enna, nel 2004 ha conseguito presso l’Ateneo di Palermo il Master in violenza sessuale e aspetti correlati e il master in polizia giudiziaria.

Durante la sua carriera ha svolto diversi incarichi all’interno di diverse articolazioni della Polizia di Stato: responsabile della Sezione Antidroga e della Sezione Omicidi e reati contro i Minori Squadra Mobile di Enna; Vice Responsabile Sezione Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Enna e Responsabile Settore Reati contro i Minori e Violenza contro le donne.

Dal 2016 al 2019, ha prestato servizio presso la Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo di Caltanissetta, Settore III Osservatorio sugli appalti – Informazioni antimafia – Banca dati Antimafia – Accesso Cantieri, Settore II Settore Giudiziario; successivamente ha ricoperto il ruolo di Vice Dirigente Ufficio del Personale – U.T.L. presso la Questura di Enna e Vice Dirigente presso la Sezione Polizia Stradale di Enna.

Per il suo impegno lavorativo negli anni ha ricevuto riconoscimenti, encomi, medaglie e due encomi solenni per aver coordinato alcune importanti operazioni di Polizia della Procura di Enna e della Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta.

Nella giornata di oggi il Sig. Questore di Enna Dott. Salvatore Fazzino ha incontrato ufficialmente il Dott. Mario Giannotta a cui ha rivolto gli auguri per il nuovo incarico.