Enna

Il commissario Filippo Cozzo è il nuovo capo della polizia stradale di Enna

Il Commissario Capo della Polizia di Stato Filippo Cozzo è il nuovo Comandante della Sezione Polizia Stradale di Enna

Pubblicato 56 minuti fa
Da Redazione

Dal 7 settembre u.s. il Commissario Capo della Polizia di Stato Filippo Cozzo è il nuovo Comandante della Sezione Polizia Stradale di Enna, assegnato a seguito di avvicendamenti disposti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

Filippo Cozzo, laureato in giurisprudenza e abilitato all’esercizio della professione legale, già appartenente ai ruoli dell’Amministrazione, nel 2022 ha superato il concorso per Commissario della Polizia di Stato e dopo aver frequentato a Roma il corso biennale di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, e conseguito un master universitario di 2^ livello sul Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza, nel settembre  2024 viene assegnato alla Questura di Caltanissetta, dove viene nominato Funzionario addetto presso la Squadra Mobile, dirigente della Sez. III (reati contro la persona) e della sez. IV (reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione.

Il Questore di Enna Cono Incognito, nell’accogliere il neo dirigente della Sezione Polizia Stradale di Enna gli ha rivolto gli auguri per il nuovo incarico. 

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