Scontro tra due auto lungo la Ss115, feriti i conducenti

Scontro frontale tra due auto lungo la strada statale 115 all’altezza del bivio per i lidi di Porto Empedocle. Il bilancio è di due feriti trasferiti a bordo di due ambulanze del 118 presso l’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti oltre agli operatori sanitari, i vigili del fuoco, i poliziotti delle Volanti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle e gli agenti della polizia stradale di Agrigento che si sono occupati di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.

Lunghe code si sono formate nel tratto di strada che collega Porto Empedocle a Realmonte e conduce alle località balneari.