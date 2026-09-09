Apertura

Crolla balcone di una palazzina, morta la proprietaria dell’abitazione

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima si trovava sul balcone nel momento esatto in cui la struttura ha ceduto

Pubblicato 2 minuti fa
Da Redazione

Tragedia a Mazara del Vallo, nel Trapanese, dove una donna è morta a causa del crollo della soletta in cemento armato di un balcone. L’incidente si è verificato ieri sera in via Raffaele Castelli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima si trovava sul balcone nel momento esatto in cui la struttura ha ceduto. Immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle gravissime lesioni riportate. In via precauzionale, viste le precarie condizioni statiche dell’edificio, è stato disposto lo sgombero immediato di tre famiglie residenti nello stabile. Gli sfollati sono stati trasferiti in una struttura ricettiva. L’area resta interdetta e il Comune emetterà a breve un’ordinanza di divieto di accesso alle abitazioni fino a quando non saranno garantite le condizioni di sicurezza.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Crolla balcone di una palazzina, morta la proprietaria dell’abitazione
Agrigento

Panico a San Leone: turista aggredisce dipendente hotel, molesta residenti e si scaglia contro carabinieri 
Agrigento

Irregolarità in un cantiere ad Agrigento, 4 mila euro di multa alla ditta 
Apertura

Scontro tra auto al bivio per i lidi di Porto Empedocle, due feriti 
di Gioacchino Schicchi

Controcorrente, Crosta è ancora dentro: saranno gli organismi del partito a deciderne il futuro
banner italpress istituzionale banner italpress tv