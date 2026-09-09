Agrigento

Irregolarità in un cantiere ad Agrigento, 4 mila euro di multa alla ditta 

Quattromila euro di multa ad una ditta agrigentina che si sta occupando di alcuni lavori nel quartiere di Fontanelle per conto di un Ente pubblico

Pubblicato 22 minuti fa
Da Redazione

Quattromila euro di multa ad una ditta agrigentina che si sta occupando di alcuni lavori nel quartiere di Fontanelle per conto di un Ente pubblico. È quanto emerso durante una ispezione effettuata dai carabinieri del Centro Anticrimine Natura del Comando provinciale di Agrigento, unitamente ai loro colleghi dell’Ispettorato del Lavoro. I militari dell’Arma, impegnati in controlli nei cantieri, hanno eseguito l’accertamento riscontrando alcune irregolarità. 

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