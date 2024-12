In auto con oltre 2 chili di droga: arrestata coppia

Il Personale della Polizia di Stato della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Enna, nel corso di servizi finalizzati al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha sottoposto a controllo un’autovettura con a bordo due persone, un uomo ed una donna, rinvenendo, all’interno del veicolo, un pacco contenente oltre 2 kg di sostanza stupefacente di tipo hashish. La droga, destinata ad essere spacciata, era contenuta all’interno di 21 panetti, confezionati e già pronti per la distribuzione, ciascuno del peso lordo di circa 100 grammi.

Gli operatori della Squadra Mobile di Enna hanno quindi esteso la perquisizione anche alle abitazioni dei due soggetti, dove è stato rinvenuto un bilancino di precisione, un coltello intriso di sostanza stupefacente ed una dose, già confezionata di sostanza stupefacente di tipo hashish. L’attività condotta dalla Polizia di Stato ha consentito di impedire l’immissione sul mercato di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente che, qualora fosse stata ceduta, avrebbe consentito di ottenere illeciti guadagni per oltre 20.000 euro. Entrambi i soggetti sono stati tratti in arresto: l’uomo è stato condotto presso il carcere di Enna, mentre la donna è stata tradotta presso la propria abitazione, per rimanere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria