Minaccia testimone chiave di un processo, arrestato

Avrebbe minacciato una donna inviandole anche una lettera con all’interno polvere pirica. La destinataria è testimone chiave in un processo nel quale è coinvolto l’uomo, A.F., di Leonforte, che era già a domiciliari e ora è finito in carcere. La lettera conteneva anche minacce alla donna, anche lei di Leonforte. In seguito alle indagini, eseguite dalla sezione di P.G., con la collaborazione dei gabinetti di polizia scientifica di Enna e Catania, la procura ha chiesto al tribunale di Enna l’inasprimento della misura cautelare alla quale A.F. era già sottoposto da oltre un anno.