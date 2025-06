Scontro tra 2 auto nell’Ennese: 3 feriti, anche donna incinta

Strada statale 117 Bis ‘Centrale Sicula’ chiusa al transito in entrambe le direzioni all’altezza del chilometro 12,350, nel territorio di Enna, a causa di un incidente frontale tra due auto.

L’incidente, avvenuto in contrada Salinella, ha provocato tre feriti: due sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale Umberto I di Enna e un terzo in elisoccorso al Cannizzaro di Catania.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i vigili del fuoco del Comando di Enna, i carabinieri, la polizia stradale e il personale Anas.