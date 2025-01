Tentano furto di farmaci dall’ospedale di Piazza Armerina, 5 arresti

Agenti del commissariato di Piazza Armerina hanno arrestato in flagranza cinque uomini, tutti residenti in provincia di Catania. Sono accusati di tentato furto pluriaggravato di medicinali conservati nella farmacia dell’ospedale Chiello di Piazza Armerina e di resistenza a pubblico ufficiale. Grazie all’allarme del sistema di videosorveglianza installato nella struttura ospedaliera, i poliziotti hanno sventato l’ennesimo furto ai danni di quella farmacia, dalla quale, nell’arco di un anno circa, sono stati rubati farmaci per terapie dermatologiche e oncologiche.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato un’auto nel parcheggio antistante l’ingresso della struttura che ospita la farmacia che ha tentato la fuga. A bordo i cinque indagati, oltre ad arnesi atti allo scasso, guanti in lattice, sacchi di plastica e una bomboletta spray contenente schiuma di poliuretano che era stata precedentemente spruzzata sulla sirena esterna dell’allarme della farmacia per disattivarlo. Dopo gli adempimenti di rito, i cinque sono stati condotti in carcere.