Ambiente e sostenibilità, il Giardino della Kolymbethra partecipa all'”Appuntamento in giardino”

Anche quest’anno il Giardino della Kolymbethra partecipa all’iniziativa “Appuntamento in Giardino”, promossa da dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia. L’ evento, si svolgerà giorno 1 e 2 Giugno, coinvolge oltre 150 parchi e giardini di tutte le regioni d’Italia e mira a coinvolgere il grande pubblico a scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani.

“L’apertura dei giardini, per loro stessa natura piccoli ecosistemi, nonché precisi ‘sensori’ dei cambiamenti ambientali- spiega Giuseppe Lo Pilato, direttore Giardino della Kolymbethra – sarà anche una preziosa occasione per sensibilizzare i visitatori sui temi dell’ambiente e della sostenibilità. L’evento sarà inoltre un’opportunità – aggiunge Lo Pilato – per informare il grande pubblico sulle attività necessarie a curare, restaurare e proteggere i giardini, che sono parte integrante del patrimonio paesaggistico e ambientale italiano. Il racconto della storia del giardino, attraverso le tante storie dei suoi frutti, sarà il tema conduttore delle iniziative del Giardino della Kolymbethra e lo faremo mettendo al centro delle nostre due giornate il libro “Tuttifrutti” scritto dal prof. Giuseppe Barbera”

IL PROGRAMMA

Sabato 1 giugno

Ore 17,30

Spazio Temenos – Chiesa di San Pietro, Via Pirandello n. 1 Agrigento

Presentazione libro “Tuttifrutti – Viaggio tra gli alberi da frutto mediterranei tra scienza e letteratura”

Beniamino Biondi ne parla con l’Autore, il Prof. Giuseppe Barbera.

Intervengono: Giuseppe Lo Pilato, Direttore Giardino della Kolymbethra, Maria Giovanna Mangione, Presidente Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Agrigento, Vittorio Nocera, Capo Delegazione FAI di Agrigento

Presentazione della seconda Edizione del “Radicepura Garden Festival”

A cura della Fondazione Radicepura di Giarre

Ore 19,30 Chiusura manifestazione.

Domenica 2 giugno

Ore 9,30 Apertura Giardino della Kolymbethra ed accoglienza dei partecipanti.

Inizio escursioni Ipogeo Kolymbethra-Porta quinta, a cura di Ass.ne Agrigento Sotterranea Onlus.

Ore 10,00

Il Gusto della Bellezza. Spremute di arancia, ed altro ancora, a cura dell’Azienda agrumicola del Dr. Agr. Paolo Ganduscio, di Ribera.

I Frutti della Bellezza. Visite guidate del giardino con l’Autore Giuseppe Barbera, con lettura di brani dal suo libro “Tuttifrutti”.

Ore 11,00

Il Recupero della Bellezza. Il progetto di recupero della Kolymbethra vent’anni dopo: attività formativa dedicata ai professionisti del paesaggio, a cura del Direttore del giardino dott. Giuseppe Lo Pilato, con la partecipazione dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Agrigento.

Ore 12,00

La Coltivazione della Bellezza. I giardinieri della Kolymbethra mostrano i sistemi di irrigazione tradizionale di origine araba (zona Orto e Limoneto)

Ore 15,00

Difendere la Bellezza. Il Piano di lotta biologica del Giardino della Kolymbethra. Attività formativa dedicata ai professionisti del paesaggio a cura del dott. Francesco Ancona, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Agrigento. Nel corso dei lavori si procederà al lancio degli insetti predatori in collaborazione con la Biofabbrica ESA di Ramacca (CT)

Ore 18,30

Chiusura manifestazione.

L’evento è realizzato dal FAI – Giardino della Kolymbethra e da APGI – Associazione Parchi e Giardini d’Italia, in collaborazione con: FAI, delegazione di Agrigento; Parco Archeologico Valle dei Templi; Spazio Temenos; Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Agrigento; Radice Pura Garden Festival.