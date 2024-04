Acqua, manifestazione a Favara, Pitruzzella: “cattiva gestione di Aica non solo colpa siccità”

Si svolgerà domani mattina a Favara ci sarà una manifestazione per la grave crisi idrica che porta i turni di distribuzione, da mesi attestati sugli 8 giorni, ad allungarsi ulteriormente, arrivando molto spesso anche ai 10 giorni. L’iniziativa ha preso spunto da alcune interlocuzioni sul gruppo WhatsApp e si è concretizzata con l’ufficializzazione della manifestazione da parte del consigliere comunale Alessandro Pitruzzella. “Si vuole evidenziare, si legge nella nota, la grave situazione che è dovuta, non solo alla crisi che investe tutta la Regione Sicilia ma, anche, ad una cattiva gestione da parte di AICA che non attenziona, come dovrebbe, una città come Favara. La dotazione idrica prevista per Favara di 70/75 litri-secondo, viene ridotta molto spesso a non più di 40 l/s, i turni non sono omogenei e si allungano, come detto, anche a 10 giorni. Sarà una protesta pacifica e si spera partecipata per chiedere un diritto primario che è quello dell’acqua. Si sperava con la gestione pubblica di un miglioramento ma invece si è arrivati a situazioni insostenibili”.