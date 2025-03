Annullo filatelico dedicato all’anniversario di morte di Calogero Marrone

Domani, 6 marzo, nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata dei Giusti dell’Umanità, a Favara saranno ricordati gli 80 anni dalla morte di Calogero Marrone, nella sua città natale. Per l’occasione Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “80° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI CALOGERO MARRONE ‘GIUSTO TRA LE NAZIONI’ – MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE” richiesto da Fondazione Culturale Calogero Marrone. Dalle 8.30 alle 13.30 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestita nella Sala Comunale San Francesco, in Piazza D’Armi a Favara.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Agrigento. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.