Approvati sette variazioni di bilancio a Favara, soddisfatto il consigliere Fanara

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione di ben sette variazioni di bilancio che permetteranno all’Ente di incamerare circa 3 milioni di euro. Quattro variazioni di bilancio riguardano i servizi informatici, due per quanto riguarda le scuole e uno per la creazione di un CCR in un bene confiscato alla mafia. Voglio sottolineare che il gruppo politico di cui faccio parte, ovvero la nuova Democrazia Cristiana, non ha mai abbandonato l’aula per il bene della città .” Cosi il consigliere comunale Salvatore Fanara a margine del consiglio comunale che si è svolto nella serata di ieri in presenza del Prefetto Filippo Romano.

“La visita istituzionale di sua Eccellenza il Prefetto è stata utile per evidenziare alcune problematiche che affliggono la nostra comunità: carenza di vigili urbani, l’accorpamento dell’alberghiero di Favara con l’istituto N. Gallo di Agrigento e non ultimo il tema della stabilizzazione dei precari.

Per questo motivo mi sono messo a disposizione del Prefetto e dell’amministrazione comunale per accompagnarlo presso l’assessorato agli Enti Locali per trovare una soluzione a questo atavico problema che Favara si trascina da troppo tempo”, ha concluso Fanara.