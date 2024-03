“Cocoa for kids”: a Favara un panino per sostenere l’opera benefica di “Casa Betania”

Un hamburger buono che fa del bene. A volerlo, a Favara, è “Cocoa Lounge Burger”, che per festeggiare il primo anno di attività del locale ha pensato ad una particolare iniziativa di solidarietà.

A partire da oggi e per una settimana, infatti, sarà disponibile un panino, chiamato “Superbetania”, che avrà appunto un fine benefico: per ogni burger venduto, 5 euro andranno a sostenere le attività di “Casa Betania”, una realtà che da anni opera in una zona di frontiera quale è il centro storico di Favara e che si fa carico del sostentamento di intere famiglie in condizioni economiche di fragilità estrema.

Un lavoro prezioso, tutto sulle spalle di suor Caterina, che di “Casa Betania” è anima e cuore, insieme a tanti volontari.

“Avevamo già svolto una raccolta con lo stesso scopo in occasione dell’inaugurazione del nostro locale – spiega il titolare, Lorenzo Tricoli – . Insieme possiamo aiutare chi aiuta Favara: nel nostro locale, infatti, sarà anche possibile donare in modo diretto e nella massima trasparenza a Casa Betania. Crediamo – conclude Tricoli – che tutti insieme, con spirito di collaborazione, possiamo fare qualcosa di buono per la nostra comunità”.