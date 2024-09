Crisi idrica a Favara, Palumbo: “sacrifici non solo cittadini ma anche le aziende”

“Continuiamo a tenere alta l’attenzione sull’emergenza idrica. Abbiamo formalmente chiesto ad Aica di sospendere al giovedì l’erogazione nella zona Asi per recuperare litri al secondo, preziosi per la nostra comunità. Così come i cittadini sono chiamati a profondi sacrifici, tutti, anche le aziende, devono fare la loro parte nel rispetto del diritto al lavoro. Abbiamo inoltre effettuato nei giorni scorsi un primo sopralluogo, alla presenza dei tecnici Aica e dei Carabinieri, in uno dei nuovi pozzi che abbiamo individuato in territorio di Favara e che speriamo possano essere messi a regime.

L’acqua sarà sottoposta ad analisi e valuteremo se sarà possibile mettere quest’acqua in rete per sopperire alle carenze da parte di Aica e Siciliacque. Stiamo facendo tutto il possibile, ma è chiaro che questa emergenza non può essere totalmente caricata sulle spalle dei sindaci: servono misure straordinarie che, ad oggi, non mi pare si stiano nemmeno progettando”. Lo dichiara il sindaco di Favara Antonio Palumbo.