Droga a Favara, inchiesta Casuzza: tre condanne 

Tre condanne, due patteggiamenti e le altre posizioni dovranno essere vagliate da un nuovo giudice. Lo ha stabilito il gup Francesco Provenzano nell’ambito del procedimento scaturito dall’inchiesta “Casuzza”, una indagine della squadra mobile di Agrigento che ha fatto luce su un traffico di droga tra Favara e Canicattì.

Il giudice ha condannato Giovanni Lombardo a 1 anno e 4 mesi di reclusione; 3 anni e 8 mesi di reclusione per Floriana Pia Pullara e Michele Bongiorno. Il giudice ha disposto altresì il rinvio a giudizio di Vanessa Fallea, 30 anni, e Bah Ousmane, 22 anni, e Alexsandru Adonis Hoamea, 29 anni. Per loro la prima udienza del processo si celebrerà il prossimo 21 settembre davanti il giudice Fulvia Veneziano. In due, invece, hanno chiesto di patteggiare la pena: si tratta di Carmelo Papia, 35 anni, e Gabriele Gramaglia, 26 anni.

Altre posizioni dovranno invece essere vagliate da un nuovo giudice in seguito ad un errore procedurale. Si tratta di Alisea D’Ippolito, 21 anni; Cristina Schembri, 25 anni; Antonio Sciortino, 46 anni; Domenico Stagno, 22 anni; Calogero Sorce, 28 anni; Angelo Stagno, 28 anni. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Cusumano, Barba, Giardina, Vella, Raguccia, Vetro, Augello, Virgone, Balsamo, Baldacchino.

L’indagine nasce agli inizi del 2019 con il ritrovamento di un telefono cellulare che da lì a poco si è rivelato un prezioso spunto investigativo per gli inquirenti: nomi, cifre, appuntamenti. La base utilizzata per smerciare la droga era una “casuzza”, così come descritta dagli indagati, presa in affitto. Documentati 72 episodi di cessione di sostanza stupefacente perfino nei pressi di una caserma che, come prevede la legge in materia, ha anche fatto scattare l’aggravante contestata oggi.