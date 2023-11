Favara 2026, Gargano: “Partiti centrodestra uniti per proposta politica seria”

Non perde tempo il neo presidente della nuova Democrazia Cristiana ad entrare nel dibattito politico di Favara. “In accordo con il Segretario il direttivo e i Consiglieri Comunali del mio partito, scrive il Presidente Gargano, mi farò promotrice, fin da subito, ad organizzare un incontro con i rappresentanti locali dei Partiti di Centro destra, schieramento politico in cui opera la Nuova D.C. “Tale incontro- continua Gargano- sarà finalizzato a porre le basi per costruire una seria proposta politica in grado di affrontare con responsabilità i problemi della Città. Nello stesso tempo esso servirà a creare una rinnovata forma di collaborazione tra gli stessi partiti, mantenendo ferma l’opposizione all’attuale amministrazione comunale. L’obiettivo- conclude Cristina Gargano- rimane infatti quello di preparare, in tempo utile e attraverso un persistente lavorio, un credibile progetto per il prossimo appuntamento elettorale, Favara 2026, in occasione del quale tutto il centro destra possa finalmente presentarsi Forte e Coeso”.