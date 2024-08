Favara, auto in marcia prende fuoco: salve mamma e figlia 

Momenti di panico questa mattina a Favara dove un’auto in marcia ha improvvisamente preso fuoco. A bordo del veicolo vi erano mamma e figlia che, per fortuna, sono riuscite ad abbandonare l’abitacolo prima che le fiamme si propagassero. L’episodio è avvenuto in via Agrigento.

Le due donne si erano fermate per comprare il pane quando, una volta salite in auto, del fumo ha cominciato ad uscire dal motore. In un attimo il mezzo è andato a fuoco ma sia la madre che la figlia avevano già abbandonato l’abitacolo. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i carabinieri della locale Tenenza.