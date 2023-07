Favara, danni in villetta di imprenditore dopo incendio a sterpaglie 

Momenti di panico per un incendio divampato in via Calamonaci, a Favara. Le fiamme, appiccate quasi certamente da un piromane in un terreno colmo di sterpaglie, hanno raggiunto in breve tempo la villetta di un imprenditore edile cinquantaseienne.

Il rogo ha minacciato l’abitazione e danneggiato la tettoia in legno. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno faticato non poco per avere la meglio sulle fiamme. Presenti anche i carabinieri della locale Tenenza. Al via le indagini per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto e risalire a eventuali responsabili.