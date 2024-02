Favara, fiamme in abitazione: nessun ferito

Un incendio è divampato ieri sera a Favara in via Dei Mille. Sono stati alcuni residenti a lanciare l’allarme; sul posto sono arrivati i Carabinieri della locale tenenza e i Vigili del fuoco di Agrigento che hanno lavorato per spegnere l’incendio. Non si conoscono le cause del rogo. Fortunatamente il proprietario, un 60enne del luogo, si trova fuori casa quando è scoppiato l’incendio. Danni ingenti per l’abitazione.