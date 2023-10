Favara, il Lions Club Agrigento Host consegna materiale didattico a Suor Caterina

Oggi il Presidente del Club Lions Agrigento Host Adriano Barba, insieme al Presidente del Leo Club Antony Dalli Cardillo, ed il socio Leonardo Pitruzzella hanno consegnato a Suor Caterina il materiale didattico raccolto grazie all’iniziativa “Zaino sospeso”.

Il materiale servirà per i bambini, oltre 50, che frequentano la Casa dell’amicizia Betania a Favara.

“Un esperienza emozionante- a parlare è il Presidente Adriano Barba- Visitare Casa Betania dopo avere consegnato il materiale scolastico per i bambini in difficoltà ci ha scaldati il cuore. Suor Caterina sprigiona una forza che ci ha coinvolti e commossi. Una struttura nel cuore del centro storico di Favara che offre assistenza a tante famiglie meno fortunate di altre . Sedie e tavoli riciclati da scuole che le avevano buttate oggi ospitano le aule di questa straordinaria struttura. Felici e soddisfatti torniamo a casa,” conclude Adriano Barba.