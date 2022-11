Favara, in fase di completamento i lavori della strada “Esa Chimento”

Sono in fase di completamento gli interventi di bitumatura e messa in sicurezza della strada “Esa Chimento”, disposti dal Comune grazie ad alcune economie ricavate dal finanziamento ottenuto dalla città per la sistemazione dei marciapiedi e di alcune strade cittadine.

Gli interventi sono stati messi in campo su indicazione dell’assessore ai Lavori pubblici Emanuele Schembri, preso atto anche delle numerose segnalazioni giunte da parte dei cittadini di una oggettiva situazione di pericolo per la viabilità che ha già provocato in passato alcuni incidenti stradali.

Con il medesimo fondo il Comune sta procedendo alla manutenzione straordinaria di diversi marciapiedi della città: i lavori sono al momento in corso nella zona si trova all’ingresso del centro abitato, in via Aldo Moro, ma riguarderanno tutta la città di Favara.