Favara in lacrime per l’ultimo saluto al piccolo Antonio 

Lacrime e dolore per l’ultimo saluto al piccolo Antonio Mendolia, il tredicenne deceduto tre giorni fa in un brutto incidente stradale avvenuto in via Portella. “Oggi è il giorno delle lacrime, non servono le parole, serve solo avere fede e ricordare le belle cose di Antonio, i momenti di vissuto con lui. Adesso lui si trova in paradiso insieme a nostro Signore” ha detto durante l’omelia don Alfio Lanfranco, padre guardiano del convento di Sant’Antonio dove si è svolta la cerimonia funebre.

Antonio era un grande tifoso dell’Inter, compagni di scuola e amici, non hanno fatto la mancare la maglia neroazzurro che hanno appoggiato sulla bara bianca. Tutta la cittadinanza ha voluto rendere omaggio ad Antonio e manifestare vicinanza alla famiglia. Durante le esequie momenti di grande commozione e silenzio assoluto fino all’uscita del feretro accompagnato da un lungo applauso e dai palloncini bianchi e azzurri che sono stati fatti volare in cielo. A Favara oggi è lutto cittadino.

Antonio Mendolia è deceduto tre giorni fa in via Portella, arteria di Favara. Viaggiava a bordo di uno scooter Scarabeo insieme ad un amico. Era il passeggero. In un tratto di discesa, forse a causa del malfunzionamento dei freni, il terribile schianto. Per Antonio non c’è stato nulla da fare. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e l’attività investigativa prosegue.