Favara, inaugurata aula Snoezelen all’I.C Camilleri

L’istituto comprensivo Andrea Camilleri di Favara, presso la sede centrale di via Compagna, è il primo istituto scolastico della provincia di Agrigento a dotarsi di un’aula Snoezelen, una stanza che nasce a beneficio dei bambini e ragazzi diversamente abili che in essa trovano un ambiente rilassante dove vengono stimolate le capacità attenzionali e di concentrazione.

“Una snoezelen room, all’interno di un’istituzione scolastica, rappresenta uno spazio di libertà, non giudicante, che favorisce l’incontro di mondi diversi che si accolgono e dialogano attraverso linguaggi non convenzionali”, ha dichiarato soddisfatta la dirigente scolastica Morreale a margine della cerimonia di inaugurazione. L’aula è stata dedicata ad Antonio Mendolia, giovane del luogo di appena tredici anni morto nel mese di giugno in un incidente stradale.