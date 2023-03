Favara, maxi controllo della Guardia di Finanza: sequestri e sanzioni

Una vasta operazione di controllo del territorio è stata effettuata negli scorsi giorni a Favara dalla Guardia di Finanza. Le fiamme gialle, supportati anche da unità cinofile, hanno setacciato le vie del popoloso centro dell’agrigentino con la finalità di contrastare principalmente il traffico di sostanze stupefacenti. Ma non soltanto.

Controlli anche su violazioni del codice della strada e attività commerciali con macchinette da gioco. Il bilancio è di decine di persone sottoposte ad accertamenti. Un giovane è stato segnalato alla Prefettura di Agrigento in qualità di assuntore di droga dopo essere stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Altro stupefacente è stato rinvenuto in strada, forse gettato da qualche pusher che si è disfatto della droga alla vista dei militari.