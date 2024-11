Favara, partita la campagna di sensibilizzazione per ripristinare i posteggi disabili

Da Piazza Don Giustino a Favara è partita la campagna di sensibilizzazione “Aiutaci a rispettare e vedrai che insieme ce la faremo” per ripristinare i posteggi per i disabili. Ad organizzare l’evento sono state le “Associazioni in festa “, una rete di associazioni di volontariato che collabora al fine di promuovere l’inclusione sociale dei diversamente abili e l’affermazione dei loro diritti creando eventi di sensibilizzazione e di socializzazione.

“Questo progetto è stato voluto fortemente dalle famiglie dei disabili della nostra città che credono nel coinvolgimento di tutta la cittadinanza affinché queste giornate possano servire a sensibilizzare tutti gli automobilisti di sana e robusta costituzione a non occupare per trascuratezza il posteggio riservato ad una persona con abilità limitate”, dichiarano in una nota gli organizzatori fiduciosi nella collaborazione di tutta la città.

Saranno 30 gli stalli che verranno ripristinati; si tratta di postazioni che necessitano del rifacimento della segnaletica ubicati in prossimità di servizi essenziali come scuole, uffici, posta, supermercati, per facilitare la mobilità ai soggetti con preclusioni alla mobilità autonoma.

“Grazie alle Associazioni in festa e ai tanti che stanno partecipato all’iniziativa. Adesso l’invito è di aver rispetto degli altri, dei propri concittadini“, ha dichiarato il sindaco Antonio Palumbo. Il Comune, grazie alla donazione di alcune latte di vernice, non solo effettuerà la manutenzione, ma si impegnerà ad intensificare i controlli per sanzionare chi non rispetta il codice della strada e i diritti di tutti. “La nostra speranza è però che ci sia finalmente la piena collaborazione di tutta la città: basta poco per facilitare la vita di una persona con scarse abilità motorie”, ha concluso il primo cittadino.