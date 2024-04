Favara protesta per l’acqua: la manifestazione in piazza Cavour

Favara protesta per la grave crisi idrica e per il pessimo servizio della distribuzione dell’acqua potabile con turni che si allungano a oltre 10 giorni. “È stato un forte segnale, al di lá del numero delle persone presenti poco più di un centinaio, di un disagio di chi vive questo momento difficile”, dichiarano i promotori della manifestazione il consigliere comunale Alessandro Pitruzzella e Giuseppe Moscato. Presenti anche la chiesa con l’arciprete don Nino Gulli, Don Nino Damian, Don Diego D’Acquisto che hanno dato anche un contributo al dibattito, il presidente della consulta AICA Alvise Gangarossa, responsabili di Associazioni dei consumatori, associazioni culturali e anche rappresentanti politici. “La manifestazione è stata chiara i cittadini protestano per un servizio pessimo è un ente gestore che non riesce a soddisfare le necessità della comunità. Si è parlato di fonti di approvvigionamento di rete di distribuzione di dispersione di acqua di dotazione idrica di Favara degli altri comuni e anche di qualche possibile risoluzione immediata. Il sindaco Antonio Palumbo chiamato direttamente in causa in quanto componente dell’assemblea AICA e Ati idrico, ha comunicato il suo incontro con il Prefetto per l’eventuale utilizzo di due pozzi insistenti nel territorio del comune di Favara e lo scorporo dalla quota spettante a Favara di almeno 15 litri al secondo che servono zona Petrusa e il carcere,” concludono Pitruzzella e Moscato.