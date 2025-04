Favara, quattro ore di ordinaria follia e un intero paese sospeso a guardare

Sul posto Irene Milisenda e Gabriele Terranova

Ha tenuto in ostaggio non soltanto la madre ma un paese intero per almeno otto ore. I lampeggianti blu illuminano le vie del centro, le sirene squarciano il silenzio della notte. Si sono vissuti momenti di fortissima tensione a Favara. Un cinquantaduenne, in evidente stato di alterazione, si è barricato in casa con la madre, minacciata di morte con un’arma che potrebbe essere un giocattolo ma che comunque ha avuto lo stesso effetto di un’arma vera. La donna si è divincolata, rifugiata in una stanza e allertato le forze dell’ordine. Ci sono volute ore prima di uscire indenne da una serata di ordinata follia.

E l’incubo è finito stamani alle 6 quando è stata fatta irruzione con la squadra SOS Carabinieri, la Squadra operativa di supporto e l’uomo è stato bloccato e condotto in ospedale a mezzo ambulanza per TSO.

La serata e la nottata di follia l’abbiamo raccontata con i nostri giornalisti sul posto con l’uomo ancora chiuso in casa. Sul posto, oltre ad una trentina di carabinieri, è arrivato anche il colonnello Nicola De Tullio che a più riprese ha chiamato per nome il cinquantaduenne nella speranza di tranquillizzarlo. Nessuna risposta. Tutto viale Stati Uniti è stato chiuso al traffico, al transito. Si cerca una mediazione che tarda ad arrivare. I militari dell’Arma sono pronti a qualsiasi scenario, alcuni di loro sono pronti a fare irruzione con le pistole in pugno. Sul posto anche il sindaco Antonio Palumbo.

Il cinquantaduenne non risponde. Un recente passato difficile con le cronache locali che narrano di un padre ucciso a margine di una spedizione punitiva ordinata per vendetta ad un rimprovero ad un ragazzino. Intanto a Favara sono arrivati i carabinieri dell’Aliquota Pronto Intervento di Palermo, un reparto specializzato in situazioni e scenari di pericolo.