Favara, tanti cittadini alla camminata del cuore per Davide Licata

Dopo il rinvio della scorsa domenica a causa del maltempo, questa mattina una lunga carovana di gente ha attraverso le vie di Favara per la “camminata del cuore” in memoria di Davide Licata, il giovane scomparso prematuramente durante un’allenamento di basket all’interno della scuola. Sono stati i genitori di Davide a voler fortemente questo evento in collaborazione con la Cioppy Group Events, le associazioni ASD Favara Runners e Fradici Runner.

Per la camminata tutti i partecipati hanno acquistato e indossato un capellino giallo con l’hashtag #DL24, in onore di Davide per lo sport; una raccolta fondi che contribuirà alla realizzazione di un sogno: la costruzione del campo di basket “Un campo ”, un luogo aperto a tutti, un vero campo per la comunità. “Questo campo rappresenterà un omaggio alla passione di Davide e sarà un simbolo di solidarietà, fratellanza e amore nella città di Favara. Quando una comunità si unisce, può realizzare grandi cose. Favara si sta dimostrando solidale e pronta a rispondere all’appello di chi ha bisogno”, hanno dichiarato i genitori di Davide.

Collegamento speciale da Palermo con i Fradici Runner che hanno partecipato alla maratona e hanno voluto ricordare Davide e correre per lui indossando i capellini gialli e facendo conoscere a tutti la storia di questo piccolo grande campione.