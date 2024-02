Favara, trova portafogli con soldi e documenti e lo consegna ai carabinieri

Un giovane straniero si è presentato ai Carabinieri della Tenenza di Favara per consegnare un portafogli pieno di banconote, documenti ed effetti personali che aveva trovato davanti il supermercato Paghi Poco in corso Vittorio Emanuele. “Una storia che emoziona. Mi ha chiamato, lo conosco da anni, ed è davvero un bravo un ragazzo che tutti i giorni si spacca la schiena nei lavori di campagna o con quelli che gli capitano per guadagnare pochi spiccioli”, scrive Franco Pullara sul giornale online Siciliaonpress. Una storia a lieto fine, un gesto non scontato, di grande valore civico.