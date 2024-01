Favara, trovato in possesso di un tirapugni e di droga: denunciato 15enne

I Carabinieri di Favara hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo uno studente 15 enne del luogo per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e segnalato alla Prefettura di Agrigento per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

L’intervento dei militari dell’Arma, coadiuvati dai colleghi della Compagnia d’Intervento Operativo (C.I.O.) di Palermo, è avvenuto in piazza Don Giustino, dove hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare il giovane, trovandolo in possesso di un tirapugni in acciaio di genere vietato e di due involucri contenenti complessivamente 11 grammi di hashish.

Nella stessa circostanza, i Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Agrigento anche una donna tunisina 33enne, residente a Favara, perché trovata in possesso di 3,5 grammi di hashish e 0,5 grammi di cocaina a seguito di perquisizione veicolare.

Il tirapugni e le sostanze stupefacenti rinvenute sono state poste sotto sequestro