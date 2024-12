Favara, tutto pronto per l’inaugurazione del campo di basket dedicato a Davide Licata

La città di Favara si prepara a celebrare un evento significativo con l’inaugurazione del nuovo campo da basket comunale intitolato alla promessa sportiva prematuramente scomparsa, Davide Licata. L’inaugurazione è in programma sabato 21 dicembe dalle ore 10:00 in via Achille Varzi, accanto a Villa Ambrosini.

Il programma della giornata prevede una serie di attività volte a celebrare l’apertura del campo e a ricordare la figura di Davide Licata. Ci sarà la benedizione del campo, il tradizionale taglio del nastro, musica, animazione. verrà illustrato, da personale sanitario, il progetto “Apposto Da…BLSD” sul quale gli organizzatori osservano il… silenzio – sorpresa e, a conclusione, i doverosi ringraziamenti a coloro che hanno reso possibile la realizzazione del campo da basket.

Il nuovo campo da basket comunale è il risultato di “un sogno che prende vita”, un luogo dove giovani e adulti potranno, in sicurezza, praticare lo sport, socializzare e crescere insieme. La figura di Davide Licata, a cui è intitolato il campo, sarà un costante promemoria dell’importanza dello sport e della comunità.

La comunità di Favara e tutte le associazioni locali sono invitate a partecipare a questa importante inaugurazione. L’evento rappresenta non solo l’apertura di un nuovo spazio sportivo, ma anche un’opportunità per celebrare i valori della solidarietà, del gioco di squadra e della comunità.

L’evento, che mira a unire la comunità all’insegna dello sport e della memoria, è organizzato con il contributo di numerosi sponsor locali, tra cui Eurografica Tipografia, Cioppy Group Events, Caffemizzica Gusto Siciliano, Squadra Podistica Favarese, Favara Runners e Angelo jay.