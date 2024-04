Favara, volontari Plastic Free bonificano villa della Pace

“Questa mattina insieme a tanti volontari e all’associazione Plastic Free abbiamo bonificato villa della Pace da quanto abbandonato qui dagli incivili.” Lo scrive il sindaco di Favara, Antonio Palumbo.

Il primo cittadino prosegue: “Provo sentimenti contrastanti: da una parte la mia personale gratitudine verso tutti coloro che stamattina non si sono risparmiati per restituire alla città questo spazio. Dall’altra profonda rabbia verso coloro che, spesso giovanissimi, deturpano un bene pubblico. È necessaria una inversione di rotta di tipo culturale, non c’è altra strada per cambiare le cose. Dobbiamo però volerlo tutti insieme: Favara lo merita”.