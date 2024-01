Il duo “Belli freschi” in Germania per una grande serata dance italiana

Un grande evento musicale, con due eccellenze del territorio siciliano, si è svolto in Germania. Il duo di Favara composto dai dj Angelo Jay e Peppe Jay è volato a Saarbrücken con il loro format “Belli Freschi”, nato sulle spiagge agrigentine, che con la loro musica hanno fatto ballare e anche cantare il grande pubblico tedesco.

Durante l’evento anche i Super Italo Resident Dj, Dj ENZO e Dj LILLO. Artisti e produttori, noti in Germania per le loro serate esplosive; in una live senza precedenti, anche Luis Estrada & ARA, artisti di calibro internazionale, con produzioni che uniscono l’Italia e Cuba in un mix di suoni irresistibili. L’esibizione straordinaria de La Chiara, una cantante eccezionale ha incantato il pubblico, trasportandolo in un viaggio attraverso la sua musica latina. La serata è stata impreziosita dalla performance live di Laura Dancestar e del suo team di ballerine. Un tocco di leggerezza e umorismo è arrivato dal celebre Alessio Piruzza, conosciuto su Tik Tok per le sue parodie brillanti e divertenti.