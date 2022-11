Il gruppo “Strimpella blues band” vola alla Finale dell’Italian Blues Challenge

Il gruppo agrigentino “Strimpella blues band” alla Finale dell’Italian Blues Challenge, che si svolgerà il 26 Novembre a Sant’Angelo Le Fratte (Potenza).

La band, composta da Angelo Fortunato (voce e armonica) di Favara, Roberto Amato (batteria) e Rosario Puzzangaro (chitarra) entrambi di Palma di Montechiaro e Angelo Vaccarella (basso) di Agrigento, di Salvo D’Addeo musicista di Licata all’organo Hammond, al repertorio dei classici standard blues alterna composizioni originali in lingua siciliana.

“Saremo una delle quattro band vincitrici del contest nazionale, che darà, per il vincitore, l’accesso alla manifestazione continentale dell’European Blues Challenge con data e luogo ancora da stabilire”; commenta la band. Consci che non potremmo mai paragonarci ai padri del blues, sia geograficamente che anche per condizione sociale, abbiamo scelto l’approccio umile di chi ha questa passione nel sangue e nell’anima, da qui nasce il nome Strimpella”.

Nel 2015 la band ha partecipato alla finale di Etna InBlues, nonché alla realizzazione di un CD compilation con un brano, e sempre in quell’anno hanno partecipato con un brano inedito alla 15° edizione del Lennon Festival di Catania ottenendo il Premio della Critica.