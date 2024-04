Il Leo e il Lions Club Agrigento promuovono una giornata di Mototerapia a Favara

Il Leo e il Lions Club Agrigento Host continuano con le attività sul territorio, dopo il grande successo del Lions Day e della Mezza Maratona della Concordia, è in vista un altro importante e significativo evento. Si svolgerà sabato 20 aprile p.v., infatti, presso la Villa “Gaspare Ambrosini” di Favara, il service sulla “Mototerapia” in collaborazione con “MotorLife”, associazione, quest’ultima, che ha, come obiettivo principale, quello di abbattere, con diverse attività, ogni forma di barriera promuovendo l’inclusione. L’attività che è stata proposta consisterà nel realizzare qualcosa che, per molti può essere ritenuta “irrealizzabile”: far fare un giro in moto a bambini e ragazzi normodotati e con disabilità. Queste le dichiarazioni, a margine dell’evento, dei due Presidenti Leo e Lions Club Agrigento Host, nelle persone del Dott. Antony Dalli Cardillo e dell’Avv. Adriano Barba: “ogni giorno cerchiamo, nel nostro piccolo, come membri dell’associazione del Lions Club International, di non venire meno al servizio verso la collettività. L’evento che, congiuntamente, abbiamo proposto ci rende felici ed anche orgogliosi perché andremo a donare un sorriso a quei bambini che non possono essere ritenuti “diversi”, ma, piuttosto, parte integrante della nostra società. Ringraziamo, a tale proposito, l’associazione, che da diversi anni collabora con noi, “MotorLife” per l’impegno profuso nel sociale con il perorare una causa nobile come quella dell’inclusione delle persone con disabilità, nonché il Comune di Favara, che ha concesso il patrocinio ed ha permesso la realizzazione del service. Con questo evento vogliamo lanciare un chiaro messaggio, noi ci siamo e siamo a disposizione di tutta la collettività!”. “Abbiamo sempre sostenuto e sosterremo in futuro iniziative come queste – spiega l’assessore allo Sport Angelo Airò Farulla – che sanno coniugare integrazione e sport, sanno abbattere le barriere e possono donare una giornata di gioia soprattutto ai più piccoli. Invitiamo tutti i cittadini di Favara a partecipare” .