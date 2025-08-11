In fiamme l’auto di un operaio a Favara, indagini 

Notte di fuoco a Favara dove l’automobile di un operaio del posto di 45 anni è stata danneggiata da un incendio divampato a pochi passi dalla Chiesa Madre. L’auto – una Suzuki Jimmy – era parcheggiata nei pressi di via Roma. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area.

Da un primo sopralluogo non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile o bottigliette ma bisognerà attendere una relazione più specifica. Al via le indagini dei carabinieri della locale tenenza per ricostruire con certezza quanto accaduto.