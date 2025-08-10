Ancora sangue sulle strade, scontro tra auto: una vittima

Una persona è morta in un incidente stradale, che ha coinvolto due auto, avvenuto sulla statale 514 “di Chiaramonte” a Licodia Eubea (CT). Da accertare la dinamica.

Nella zona il traffico è bloccato. Il personale Anas, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico la statale in sicurezza il prima possibile.

In aggiornamento