Apertura

Minaccia e aggredisce personale sanitario in ospedale, denunciato 40enne 

L’uomo, un quarantenne disoccupato di Licata, sarebbe andato in escandescenza minacciando e aggredendo il personale dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

In attesa di essere visitato perde le staffe e comincia ad inveire e minacciare il personale sanitario. È successo all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata dove un quarantenne disoccupato del posto è stato denunciato per violenza ai danni di incaricati di pubblico servizio. L’uomo, secondo quanto ricostruito, era in ospedale in attesa del suo turno.

Improvvisamente, forse perchè stanco di aspettare, è andato in escandescenza cominciando ad inveire contro il personale sanitario. Poco dopo si sarebbe anche scagliato contro di loro. Qualcuno ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine con i carabinieri che sono giunti immediatamente sul posto e hanno bloccato l’esagitato. L’uomo è stato infine denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica. 

