Ucciso da eliche del gommone, domani i funerali di Simone La Torre

Non è stata disposta l’autopsia sul corpo di Simone La Torre, il giovane di 23 anni, di Monreale della frazione di Aquino, morto dopo essere caduto in acqua ed essere stato ferito dalle eliche del motore del gommone su cui si trovava insieme ad amici al largo di Mondello. Il medico legale ha eseguito l’ispezione sul corpo. E’ stata disposta la restituzione della salma del giovane alla famiglia. Domani nella chiesa di Santa Teresa a Monreale saranno celebrati i funerali. Il padre Tony ha un’impresa edile mentre la mamma Giusy Salamone fa la casalinga. Simone ha un fratello e una sorella. La vittima diplomata all’Ipsia Enrico Medi a Palermo lavorava come meccanico.

“Apprendere della tragica morte di un alunno di 23 anni è un dolore che squarcia – dice Rosi La Mantia insegnante di Simone -Una famiglia per bene che mi ha affidato anche la figlia; è un onore quando i genitori ci affidano due figli, Il loro bene più prezioso”.