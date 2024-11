Incendio in una casa disabitata a Favara, Vigili del fuoco in azione

Momenti di panico nel centro storico di Favara per un incendio divampato in un’abitazione abbandonata in corso dei Mille. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno domato il rogo e accertato che all’intero della struttura non ci fosse nessuno. Per fortuna non si sono registrati feriti. Presenti sul posto anche i carabinieri della Tenenza di Favara.















