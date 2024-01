Kevin Puccio di Favara premiato dalla Fondazione Italia-Stati Uniti con il “Premio America Giovani”

La Fondazione Italia USA promuove il Premio America Giovani al talento universitario, un riconoscimento per i giovani neolaureati meritevoli delle università italiane. Affiancato al Premio America, lo storico riconoscimento destinato alle più prestigiose personalità di chiara fama internazionale, il Premio America Giovani vuole valorizzare ogni anno 1000 talenti del nostro Paese con percorso universitario di eccellenza in discipline di interesse della Fondazione, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali.

Tra i premiati anche Luca Kevin Puccio giovane studente di Favara, laureato in Lingue e Letterature Moderne presso l’Università di Palermo, tra gli insigniti del prestigioso riconoscimento per meriti universitari. “Ringrazio la Fondazione Italia USA per questo prestigioso e inaspettato riconoscimento e spero vivamente che possa essere l’inizio di qualcosa di più grande”, dice Kevin Puccio.

Oltre alla pergamena di premiazione, i giovani riceveranno una borsa di studio a copertura totale per fruire gratuitamente del master online esclusivo della Fondazione Italia USA in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”.