Manifestazioni pacifiche e senza armi, Ricifari incontra gli studenti a Favara

Giovedì 7 marzo 2024, alle ore 8.45, si terrà all’Istituto Comprensivo “A. Camilleri” di Favara un incontro con l’ex Questore di Agrigento, Dott. Emanuele Ricifari, Presidente Nazionale Funzionari di Polizia e, da novembre scorso, promosso a Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza. L’evento, che avrà luogo nell’Aula Magna del plesso Centrale di via Compagna 18, avrà come tema principale l’approfondimento dell’art. 17 della Costituzione italiana: “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. […] “. In particolare saranno coinvolti gli alunni delle classi quarte di scuola primaria dei due plessi dell’Istituto e gli studenti delle classi seconde di scuola secondaria di primo grado, che avranno la possibilità di conoscere dettagli in merito al tema affrontato direttamente da un esperto che affronta quotidianamente problemi legati all’ordine pubblico. La Scuola ha già ospitato in diverse occasioni il Dott. Ricifari, durante la sua funzione di Questore di Agrigento, e in ogni occasione ha avuto modo di apprezzare le sue qualità professionali e umane di uomo e professionista impegnato con successo nelle sfide del territorio. “Ringraziamo ancora una volta il Dott. Emanuele Ricifari per la sua gentile disponibilità a collaborare con gli studenti, sempre nell’ottica del rispetto dell’ordine e della sicurezza pubblica”, ha dichiarato la dirigente Rosetta Morreale.