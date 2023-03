Morte del piccolo Davide, i ragazzi della 3B e 1D: “sei il nostro campione”

A Favara anche questo pomeriggio i ragazzi della classe 3B e della 1D dell’Isituto Scolastico Guarino hanno voluto ricordare Davide Licata, il bambino di 12 anni morto mentre giocava a basket nella palestra della scuola.

Uno striscione con la scritta “Davide vive nei nostri cuori” è stato affisso nel muro della palestra, e poi si sono stretti uno accanto all’altro, in presenza delle insegnanti, della dirigente scolastico, delle famiglie, e hanno letto delle lettere che hanno scritto per Davide. Dopo un lungo applauso, dei palloncini bianchi e celeste sono stati fatti volare nel cielo.

Le indagini intanto proseguono, i carabinieri della locale tenenza, hanno sentito più persone e hanno acquisito i certificati di sana costituzione e idoneità all’attività agonistica di Davide Licata; la Procura di Agrigento, in questi giorni nominerà il medico legale che si occuperà di eseguire l’autopsia sulla salma del piccolo. A detta del suo coach, il ragazzo, la scorsa settimana, era stato male e non era andato per un po’ agli allenamenti.