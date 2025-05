Politica e Legalità, a Favara il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno

“E’ una Sicilia che cresce e ha bisogno di confronto e dialogo, di gente che voglia assolutamente ascoltare e cercare di raccogliere le istanze reali del territorio, le esigenze, i problemi, senza staccarsi dal territorio che è il termometro più importante per amministrare bene qualcosa”. Queste le parole di Gaetano Galvagno presidente dell’Assemblea regionale siciliana a margine della visita a Favara dove ha incontrato prima il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, il presidente del consiglio comunale Miriam Mignem e tutta l’amministrazione comunale presso il Palazzo Comunale nell’Aula Consiliare “Falcone – Borsellino”.

Poi al Castello Chiaramontano ha incontrato gli studenti degli istituti di scuola secondaria di secondo grado in un talk sul tema “Giovani, Politica e Legalità”.

“Noi come Fondazione Federico II, ha detto il presidente Galvagno, di cui sono presidente, vogliamo contrastare quella cinematografia come Riina, Provenzano, Pablo Escobar, perché riteniamo che la Sicilia sia quella terra di Falcone e Borsellino, di Boris Giuliano, e altri esempi da seguire e molti spesso i giovani si lasciano condizionare da immagini di alcune serie televisive che li porta ad avere atteggiamenti violenti”; sul come avvicinare i giovani alla Politica Galvagno ha detto: ““Apriamo le porte del palazzo a tutti ma specie ai giovani perché far capire loro il ruolo che ognuno ha, dai deputati, dagli assessori, quali sono le differenze. Probabilmente potrebbero essere invogliati ad avvicinarsi alla politica, io l’ho fatto da giovane, sono partito dalla scuola, poi dall’università e poi sono approdato a Palazzo dei Normanni e nessuno mi poteva certamente dire che a 37 anni potevo fare il presidente dell’assemblea regionale. Ci auguriamo che questo possa essere da spinta per le nuove generazioni”.