Raccolta differenziata a Favara, da domani cambia il calendario

Da domani, 31 gennaio, diventano effettive le modifiche al calendario di conferimento dei rifiuti differenziati sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche a Favara.

Per consentire un miglioramento della qualità del rifiuto, infatti, è stato deciso di procedere ad un’inversione della raccolta di organico e carta e del secco residuo: il mercoledì, da domani appunto, verranno raccolti l’organico e la carta ed giovedì si raccoglierà il secco residuo.

A giorni arriverà anche la telecamera ‘E-killer’ donata dalle imprese della Rti che servirà a perseguire chi abbandona i rifiuti grazie anche al regolamento approvato nei mesi scorsi dal Consiglio comunale.

Per quanto riguarda invece la raccolta degli abiti usati, dopo l’eliminazione dei cassonetti stradali, questo tipo di frazione verrà ancora raccolta al centro comunale di via Ambrosini, in attesa dell’attivazione di un servizio di raccolta settimanale che si terrà in due piazze della città, come avvenuto già nelle scorse settimane.