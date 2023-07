Ruba tre veicoli e provoca due incidenti in mezza giornata: arrestato favarese

È stata una giornata a dir poco movimentata quella che ha visto protagonista P.A.M., ventinovenne favarese domiciliato in Belgio. In meno di ventiquattro ore il giovane ha rubato tre veicoli e provocato due incidenti. Andiamo con ordine. Il primo furto l’altro ieri in via Farag, tra il quartiere di San Leone e Villaggio Mosè.

Dopo aver sferrato un pugno ad un operatore si è impossessato di un mezzo per i rifiuti di proprietà della Seap. Una volta al volante, nel tentativo di un sorpasso, ha tamponato e mandato fuori strada un anziano alla guida di un’auto in viale Cannatello. Poi la prima fuga. Il ventinovenne ha così abbandonato il furgoncino rubato e, poco dopo, si è impossessato di una Mercedes con la quale ha avuto un incidente finendo in ospedale per alcune ferite. Per questi due episodi è stato denunciato.

Ma le disavventure non sono certo terminate. Il giovane, mentre si trovava in ospedale, è riuscito ad allontanarsi e rubare una Nissan Qashqai posteggiata al San Giovanni di Dio. La fuga, anche questa volta, è durata poco. Il favarese è stato fermato e questa volta arrestato nei pressi dell’hotel dei Pini di Porto Empedocle.