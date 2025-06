Realmonte, presentata la IV edizione del premio letterario Scala dei Turchi Dina Rossiello

Si annuncia un successo di pubblico e contenuti, la IV edizione del premio letterario Scala dei Turchi Dina Rossiello, che è stata presentata sabato nell’aula consiliare del Comune di Realmonte.

Erano presenti il patron del Premio e ideatore Pascal Schembri, l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali rappresentato dal Vicario Capo di Gabinetto dell’Assessore Scarpinato, Gilberto Marchese Ragona, il Sindaco di Realmonte Alessandro Mallia e la Presidente del consiglio comunale Melissa Arcuri.

Tra il pubblico, tanti intellettuali e collaboratori di Pascal Schembri, impegnati nel portare avanti l’ Associazione Casa del Libro per la quale il Vicario del Capo di Gabinetto Marchese Ragona, ha avuto copiose parole di apprezzamento, indirizzate anche all’impegno di Pascal Schembri e a quello del Sindaco Mallia e della nuova giunta.

Marchese Ragona ha anche evidenziato il lavoro e l’interesse dell’Assessorato a costruire una vision della cultura che possa essere inclusiva e che diventi un elemento fondamentale a sostegno della crescita economica e sociale di Realmonte. Ed ha anticipato che tra i progetti dell’assessorato c’è una programmazione annuale degli eventi finalizzata a dare a ciascuno il massimo risalto e una adeguata attività di promozione collegata, tale da consentire di raggiungere numero massimo di spettatori e raggiungere turisti e visitatori coinvolgendo le realtà locali, ed esaltandone così quella espressione di autenticità della quale sono portatrici, volta a raccogliere la storia e le tradizioni e trasmetterle e perpetuarle.

Un emozionato Pascal Schembri, ha sintetizzato l’importanza del Premio che è anche una celebrazione del valore del ricordo e della memoria, citando l’ispiratrice, la moglie Dina Rossiello e il l’allora Presidente del Consiglio comunale Felice Vaccaro che fu colui che lo stimolò e sostenne nel dare vita alla prima edizione dell’evento.

Il Sindaco Alessandro Mallia, ha ringraziato Pascal Schembri, definendolo una punta di diamante per Realmonte e ha manifestato il suo orgoglio quale primo cittadino, per il Premio Letterario Scala dei Turchi, che mette al centro la città, conosciuta nel mondo per lo spettacolare promontorio di bianca marna e le sue ineguagliabili bellezze, e sottolineando altresì l’impegno dell’intera amministrazione in supporto alla cultura , vista come elemento di progresso sociale, dialogo costruttivo e promotrice di valori.

La Presidente del consiglio Comunale Melissa Arcuri , ha sottolineato come questo evento, tramite la sezione che premia gli scrittori emergenti, lanci un messaggio di coinvolgimento ai più giovani, esaltandone le capacità e le abilità creative e letterarie, e ne ha lodato il pregio e il senso di appartenenza che stimola in ciascun cittadino di Realmonte.

L’appuntamento è per il prossimo 11 luglio alle ore 19.00 presso il sito archeologico di Villa romana di Realmonte concessa da Parco Archeologico e paesaggistico valle dei Templi di Agrigento diretto da Roberto Sciarratta.